Cronaca Alghero: scontro sulla litoranea di via Garibaldi - Giovane in ospedale

Un incidente stradale tra uno scooter e una motocarrozzella si è verificato ad Alghero intorno alle 10 di stamane sulla via Garibaldi, alla confluenza della litoranea con la via Angioy. Il seguito allo scontro il giovane che era alla guida dello scooter è stato sbalzato a terra riportando diverse contusioni. Sul posto ha operato una ambulanza del 118, che ha accompagnato in ospedale il giovane che lamentava forti dolori al braccio e a una Presenti anche i mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di via Napoli. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è affidata a una pattuglia della polizia locale. Il traffico, particolarmente intenso a quell'ora sulla via Garibaldi, ha risentito di un inevitabile rallentamento per la presenza dei mezzi sulla sede stradale.