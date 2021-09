Cronaca Florinas in Giallo è anche una cartolina di Poste Italiane

Florinas è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in provincia di Sassari per introdurre ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. È in programma domani, sabato 4 settembre, in occasione del festival letterario “Florinas in Giallo”, la cerimonia di presentazione della cartolina e dell’annullo filatelico dedicati al piccolo comune sardo. Per l’occasione, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, che sarà allestito in Piazza del Popolo a Florinas, dalle ore 17.00 alle ore 21.00. All’evento, con accesso regolamentato, parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Florinas, Enrico Lobino, e alcuni rappresentanti locali di Poste Italiane. La cartolina raffigura la locandina del festival, mentre l’annullo filatelico riproduce il logo della manifestazione. L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni a favore dei Piccoli Comuni, annunciato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. L’evento segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese. Il progetto è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.