Teatro Lirico Cagliari: i Progressisti chiedono conto

I gruppi dei Progressisti del Consiglio regionale e del Consiglio comunale di Cagliari hanno diffuso una nota nella quale rammentano che la Fondazione Teatro Lirico di ha come soci fondatori lo Stato, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune che costituiscono, con propri contributi, la gran parte delle dotazioni finanziarie disponibili per il funzionamento e le attività della stessa Fondazione.





In proposito pongono l'accento sulla necessità di un attento monitoraggio delle risorse pubbliche assegnate al Teatro, al fine di evitare – come peraltro è già accaduto in passato – un uso quantomeno irrazionale dei fondi assegnati che, in Sardegna e non solo, ha messo a rischio la promozione del bene culturale musicale e, in particolare, la difesa dell’inestimabile patrimonio nazionale costituito dall’opera lirica.





Per questo i consiglieri regionali e comunali Progressisti sottolineano la responsabilità sull'impiego delle risorse attribuite dai soci pubblici del Teatro e chiedono alla Giunta regionale e alla Giunta comunale se abbiano avuto notizia circa le preoccupazioni, manifestate da diversi lavoratori del Teatro e da alcune sigle sindacali, su una accelerazione al ricorso di servizi esterni e assunzioni precarie che determinerebbero riduzione e marginalizzazione delle professionalità più esperte già presenti nell'attuale dotazione organica; tali professionalità interessino profili rilevanti per le realizzazioni sceniche, e in particolare personale tradizionalmente a occupazione stabile, adibito alla luministica, alla macchinistica, alla costumistica, all’attrezzistica e alla logistica.





L'obiettivo è quello di prevenire preoccupanti crolli finanziari, causa nel passato di drammatiche crisi, - concludono i Progressisti - anche occupazionali, delle istituzioni liriche. "