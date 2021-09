Valanga di proteste per la chiusura del Lungodegenza di Ittiri - Comitati, Partito Democratico, sindacati

"La battaglia dei familiari, che pure non ha impedito il trasferimento di una decina di pazienti, anche all’insaputa delle loro famiglie, - si legge in una nota a firma del Comitato Regionale La SanitàsiCura rappresentativo di Comitato per il diritto alla salute nella provincia di Oristano; Associazione Vivere a Colori Sardegna; Associazione Komunque Donne ODV; Comitato Sa Luxi pro registro Tumori; sos Sanità Barbagia Mandrolisai; Rete Sarda difesa Sanità pubblica: Comitato Sanità Bene Comune Sarcidano e Barbagia di Seulo, Giù le Mani dall'Ogliastra, Rete Sarda Sulcis Iglesiente, Salviamo l'Ospedale di Ozieri, Salviamo l'Ospedale San Marcellino di Muravera; Comitato Sanità Barbagia-Mandrolisai; Comitato Difendiamo il Microcitemico: Abos Onlus; Asgop Onlus; Astafos Onlus; Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv; L’altra Cicogna Onlus; Thalassazione. - rappresenta a nostro avviso un precedente importante.





E’ la prima volta infatti che un gruppo di cittadini ostacola la soppressione di un servizio sanitario territoriale dell’importanza del reparto dell’ospedale di Ittiri, opponendosi al trasferimento dei degenti e alla destinazione del relativo personale ad altri presidi. I sottoscritti, rappresentanti dei comitati impegnati nella difesa della salute dei sardi, sono al fianco dei familiari dei pazienti di Ittiri e sostengono la loro coraggiosa presa di posizione contro l’insensato e irresponsabile sfratto di malati fragili disposto dall’ATS con una decisione che appare più orientata a evitare il rischio della zona gialla che a tutelare la salute dei cittadini sardi. Esortano le amministrazioni comunali, i consiglieri regionali, i sindacati, gli ordini delle professioni sanitarie, le associazioni di malati a schierarsi al fianco di questa battaglia e ad adoperarsi per contrastare questa e le altre decisioni con cui i vertici della sanità sarda da una parte sostengono con robusti finanziamenti i presidi e le strutture sanitarie private e dall’altra negano sistematicamente ai cittadini dell’isola l’irrinunciabile diritto alle cure - adeguate e accessibili a tutti - diventate in Sardegna ormai privilegio per pochi.





Quanto accade in questi giorni a Ittiri, con la chiusura del reparto di lungodegenza dell’ospedale G. Alivesi è inaccettabile. Lo sostiene Gianfranco Ganau per il gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale. "Il reparto ospita 15 pazienti, molti in condizioni critiche o terminali per alcuni dei quali è stato già attuato il trasferimento a Ghilarza, a 100km di distanza, rendendo ancora più difficile la loro condizione e l’assistenza da parte dei loro familiari. La decisione del Commissario che di fatto priva la cittadina e il territorio di un presidio essenziale a garantire il diritto alla salute, motivata dall’urgenza temporanea di potenziare il reparto covid di Alghero non può pesare sulle fragili vite di persone già duramente provate e su un territorio, quello del nord ovest dell’Isola, che ha già subito e paga l’evidente l’assenza di seria programmazione e gestione della sanità. Quel che appare ancora più incredibile che della chiusura non sia stata data comunicazione neanche al Sindaco che come noto è la massima autorità in campo sanitario né siano stati avvisati per tempo i familiari dei pazienti. Un modo di procedere incivile che tra l'altro priva di una importante valvola di sfogo i reparti di medicina di Sassari ed Alghero, sovraccarichi di pazienti.





E’ possibile affrontare l’emergenza senza penalizzare chi è più fragile? Dove sono i rinforzi del personale sanitario che erano previsti per far fronte alle necessità? Vogliamo sperare che si trovino immediatamente soluzioni differenti per rispondere a esigenze che, a quasi due anni dall’inizio della pandemia, devono essere programmate e gestite senza pregiudicare il diritto alla salute - conclude Ganau - che deve valere egualmente per tutti i cittadini sardi." E' con amarezza ed incredulità che l'FSI USAE ha appreso dagli operatori dell'improvvisa chiusura della Lungodegenza del P.O. Alivesi di Ittiri. "Una chiusura - spiega la segretaria territoriale Mariangela Campus - avvenuta senza preavviso e che, oltre l'organizzazione sindacale, ha colto di sorpresa il personale stesso e l'Amministrazione Comunale. I pazienti sono stati trasferiti nelle strutture di Bosa e Ghilarza con gravi disagi per loro e per i familiari.





A nulla sono serviti gli sforzi fatti da medici, infermieri ed OSS che, in questo periodo, hanno rinunciato ai riposi e fatto slittare le ferie pur di assicurare l’operatività della Lungodegenza. Il reparto - prosegue Mariangela Campus - serviva come valvola di sfogo necessaria per alleggerire i reparti di area medica dell’AOU di Sassari che versano in condizioni disperate per l’ incremento delle barelle " Proprio per questi motivi, questa mattina, la Federazione dei Sindacati Indipendenti FSI USAE, ha trasmesso via PEC una nota, indirizzata all’Assessore alla Sanità Nieddu, al Direttore Generale alla Sanità Tidore, al Commissario Straordinario dell'ARES Temussi e al Direttore ASL1 Sensi, chiedendo di rivalutare tale scelta. Come si legge nella nota "Non si sopperisce alla carenza di personale chiudendo reparti per recuperare una manciata di risorse da spostare altrove." La Campus chiede poi "Dove sono finite tutte le assunzioni promesse durante le precedenti tre ondate? Una tale disorganizzazione era accettabile e comprensibile durante la prima ondata ma alla quarta è inconcepibile."

Da qualche giorno i familiari dei pazienti ricoverati nel reparto dell’ospedale di Ittiri si oppongono al trasferimento dei loro congiunti, disposto dall’Ats che, con una comunicazione firmata dal commissario Massimo Temussi, ha deciso di dirottare tutto il personale sanitario - medici e infermieri- al Marino di Alghero, dove si intende ampliare il reparto Covid. Nella stessa comunicazione si dispone di fatto la chiusura di Lungodegenza di Ittiri e l’immediato trasporto dei ricoverati verso il Delogu di Ghilarza. Da ricordare che si tratta di malati anziani e particolarmente fragili per i quali un trasferimento (affidato peraltro ad ambulanze delle associazioni di volontariato e senza sanitari a bordo) rischia di mettere a repentaglio la loro vita.