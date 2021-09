Alghero: annunciata la visita del presidente Solinas - Conoci riferisce l'apertura di un "cantiere" con la Regione

“Con il Presidente Solinas - afferma il sindaco - abbiamo messo in cantiere una serie di attività che troveranno sintesi anche in occasione di una sua prossima visita ad Alghero". Ma quali sono gli ingredienti di questo cantiere appena aperto. “La Regione Sardegna con l’Amministrazione comunale di Alghero - precisa Mario Conoci - accorcia le distanze e continua nel percorso di dialogo e sostegno sui temi strategici che la città e il territorio hanno in programma. Il Presidente Christian Solinas è in prima linea per consolidare una sinergia finalizzata allo sviluppo delle progettualità e alla soluzione dei problemi che riguardano Alghero”. Conoci non entra nel merito, la sua prudenza è nota e non ama avventurarsi nei proclami un tanto al chilo come precedenti esperienze politiche hanno insegnato. Si limita a riferire che i temi affrontati durante l'incontro sono stati quelli legati alla programmazione, sviluppo del territorio, sanità, identità culturale." Un dialogo serrato - ribadisce e conclude Mario Conoci - per lavorare insieme con concretezza".

Ci sono voluti oltre due anni perché il presidente della Regione Christian Solinas decidesse di venire ad Alghero in visita ufficiale. E nonostante la città catalana registrasse una guida sardista con il sindaco Mario Conoci. Ciò non significa che in questi oltre 2 anni Solinas e Conoci non si siano sentiti o incontrati, al contrario sembra esistere un filo diretto, ma sul piano dell'immagine la visita del presidente ad Alghero avrebbe avuto anche un significato politico immediato soprattutto in relazione al frullatore di tormenti nei quattromori catalani. Ma ora è ufficiale : il Governatore sarà presto ad Alghero, resta da stabilire soltanto la data esatta. Si parla della ricorrenza di San Michele, patrono della città, a fine settembre. Una conferma dell'arrivo del presidente la fornisce lo stesso Conoci che ieri martedì 31 agosto lo ha incontrato a Cagliari nella sede di Villa Devoto.