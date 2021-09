Cronaca Rapinatore di smartphone con 30 grammi di eroina in tasca - Arrestato un 43enne

I Carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato un pluripregiudicato per rapina e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il rapinatore, un 43enne olbiese, è entrato in un bar di via Aldo Moro a Olbia, nei pressi del supermercato Dettori,concretizzando prima una minaccia nei confronti di un avventore del bar per poi sottrargli lo smartphone. L'intervento tempestivo dei militari ha permesso di rintracciare in breve tempo il malvivente il quale, una volta perquisito, aveva addosso non solo lo smartphone rubato, ma anche 30 grammi di eroina. Una successiva perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha consentito di recuperare altri 10 grammi di marijuana. Il 43enne si trova ora nel carcere di Bancali.