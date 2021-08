Cronaca Mercede basket Alghero: al via preparazione in pineta e allenamenti Presidente e manager a Sassari per acquisti

Con il primo appuntamento di venerdì sera nella pineta di Maria Pia, ha preso il via la stagione agonistica della Mercede basket Alghero. La squadra comincia con la preparazione al campionato regionale di serie B pallacanestro femminile, dopo il secondo posto ottenuto lo scorso anno. Pressoché invariato il roster a disposizione della confermata Manuela Monticelli che continuerà a mandare in campo lo "zoccolo "duro algherese e favorire la crescita di nuove leve. Da lunedì sono cominciati gli allenamenti al PalaCorbia. Undici le squadre iscritte nel campionato cadetto isolano: con la Mercede, rappresenteranno il nord Sardegna la Scuola addestramento basket Alghero, le sassaresi Basket'90 e Dinamo basket 2000 e il New basket Ploaghe. Dal Capo di sotto, invece, arrivano le cagliaritane Astro, Spirito sportivo, Su Planu e Virtus, l'Antonianum Quartu e la San Salvatore Selargius. Intanto, la Mercede si sta guardando attorno per crescere ancora sul territorio. E' di questi giorni la notizia che il presidente Antonio Burruni e il general manager Francesco De Rosa starebbero concludendo l'acquisizione di una società sassarese, " per allargare interessi e raggio d'azione del sodalizio biancoblu ", come si legge in una nota della società.