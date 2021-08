Cronaca Pastore spara e uccide un cane che si era avvicinato al suo gregge: l'animale era in addestramento

I carabinieri della stazione di Oschiri hanno denunciato in stato di libertà un allevatore di 75 anni, componente la locale compagnia barracellare, poichè in località S'Ena e Sa Tuppa ha ucciso un cane che in quel momento si trovava in fase di addestramento. L'animale, insieme a un altro di taglia media, , muniti di collare Gps, si era soltanto avvicinato al suo gregge di pecore. Il proprietario dei cani ha informato immediatamente i Carabinieri che hanno proceduto alla perquisizione dell'ovile di proprietà del pastore. Sono state trovate armi e munizioni che erano detenute legalmente quale componente la compagnia barracellare. In ogni caso le armi in questione sono state ritirate a titolo precauzionale.