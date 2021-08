Alghero: riprendono i corsi da Betta ceramiche - Dal 14 settembre nel laboratorio di via Caravaggio

Tra qualche settimana si tornerà sui banchi di scuola , riprendono le lezioni, le vacanze sono ormai agli sgoccioli ed è tempo di preparare zaino e cartelle.





Anche nel laboratorio di Betta Ceramiche in via Caravaggio ad Alghero si stanno preparando i corsi per bambini e adulti. che quest'anno cominceranno il 14 settembre per concludersi il 31 maggio 2022.





Si tratta di corsi che si svolgeranno il martedì e giovedì con la possibilità di frequentazioni al mattino dalle 10:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.Corsi di ceramica al termine dei quali verrà rilasciato un regolare certificato di partecipazione. Quest'anno i nuovi allievi conosceranno le ultime produzioni di Betta, a cominciare dal riccio di mare che entrato a far parte della voluminosa produzione del laboratorio apprezzato in larga misure per le "bambole" targate quattromori, la riproduzione dei costumi tipici sardi, uno dei cavalli di battaglia della creatività dell'artista algherese.