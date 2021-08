Ener2crowd.com aiuterà ora la «Cooperativa di Solidarietà Lautari Onlus»

Lo farà attraverso una raccolta finalizzata a finanziare la realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi su una delle sedi della cooperativa.





La sostenibilità è molto importante per il futuro della comunità. La sede principale è già completamente coperta da pannelli solari e pompe di calore che alimentano gli uffici, il ristorante e gli alloggi dei ragazzi. Ener2crowd.com li aiuterà nell'implementazione di pannelli solari anche nella seconda sede.





L’obiettivo di raccolta è esiguo: 120 mila euro minimo e 150 mila euro massimo, con una durata di 48 mesi ed un interesse minimo del 5,50%. Ma si stratta di un’iniziativa molto importante perché a favore di un ente che si impegna quotidianamente per creare valore sociale attraverso il recupero di persone tossicodipendenti o dipendenti da alcolici, mettendo al centro la dignità della persone come possibilità di esprimere le proprie attitudini e capacità creative in lavori manuali altamente professionalizzanti quali la viticoltura, la produzione del vino, la falegnameria o l’allevamento dei cavalli, in un continuo dialogo tra uomo e natura.





«È per sostenere progetti come questi che abbiamo deliberato un aumento di capitale, che servirà a consolidare la nostra posizione di leadership sul mercato italiano. E non solo come luogo dove far giungere in modo diretto e trasparente “ossigeno finanziario” a favore della transizione sostenibile delle pmi ma anche per consolidarsi come partner tecnologico strategico per le grandi utilities che vogliono coinvolgere i territori e creare le prime comunità energetiche carbon neutral» spiega Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com, che nel 2020 è stato scelto da Forbes come uno dei 30 talenti globali under-30.





Più nello specifico, l’aumento di capitale consentirà ad Ener2Crowd.com di lanciare i primi «green mini-bond», di sviluppare nuove app per consentire lo sviluppo di un mercato secondario per lo scambio dei contratti di finanziamento, di avviare lo sviluppo di tecnologie «blockchain» e «crypto», fondamentali per gli scenari economici e sociali derivanti dalla «2050 Net Zero Road».





Il tetto massimo dell’operazione, fissato in 1,2 milioni di euro, è già stato raggiunto per il 40%, riscuotendo un grande successo sia tra i gli attuali soci che tra i nuovi investitori.





«La società ha seguito fino ad ora —ed intende continuare a seguire— un processo di crescita basato su solidi fondamentali, senza alcun ricorso alla leva finanziaria» sottolinea Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di Ener2Crowd nonché chief analyst del GreenVestingForum.it, il forum della finanza alternativa verde.





«I nostri obiettivi —prosegue Mottironi— sono raggiungibili nei tempi e con le risorse che si prevede di raccogliere e con l’autofinanziamento grazie ai flussi di cassa crescenti generati dallo sviluppo del core business e delle nuove business line. Insomma, a differenza delle altre startup, non abbiamo creato un’operazione sensazionalistica quanto piuttosto mirata a costruire un valore tangibile per i soci».





Ener2Crowd vuole dimostrare che essere sostenibile diventa oggi il motore del progresso sociale ed economico dell’umanità, riuscendo ad apportare più valore e meno sacrifici alla vita di ciascuno di noi.





«Entrare a far parte della rivoluzione energetica, scegliendo di investire bene le proprie disponibilità finanziarie, significa mettere a disposizione le ricchezze del presente per un futuro condiviso di maggiore ricchezza e benessere» sostengono i fondatori della piattaforma.





Ed è infatti sempre più evidente come ogni euro inserito nel circuito economico va a costruire un futuro della stessa qualità di ciò che compra. «Warren Buffet ci ha sempre avvertiti sulla differenza tra valore e prezzo, ma in questa società di mercato è sempre più difficile comprendere che il prezzo è ciò che paghiamo ed il valore ciò che otteniamo» aggiunge Giorgio Mottironi.





«Siamo attenti a spendere il meno possibile per poter avere sempre di più, spaventati dalla scarsità o per mantenere un determinato livello di consumi a cui associamo il nostro benessere. O a spendere sempre di più credendo che la quantità determini la qualità del valore e dunque del potenziale benessere derivante» conclude Mottironi.