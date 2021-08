Riconoscimento emergenza incendi: "Un segnale di attenzione e di sensibilità da parte del Governo"

Così il Presidente della Regione Christian Solinas commenta la dichiarazione di stato di emergenza per gli incendi in Sardegna e in altre 3 regioni.





Un provvedimento che consente erogazione di fondi di ristoro in tempi rapidi, come richiesto dalla Sardegna per riavviare le attività produttive danneggiate. La Giunta, ricorda il Presidente Solinas, aveva immediatamente approvato la dichiarazione di stato di emergenza regionale, avviando l'iter con il Governo che, dice il Presidente Solinas, ha risposto prontamente.





I territori colpiti, dice il Presidente, non saranno lasciati soli, così come quei cittadini che hanno avuto danni ingentissimi, che hanno perso la casa, l'azienda, il bestiame, i sacrifici di tutta la vita. Sostengo in modo assoluto prosegue il Presidente Solinas, l'orientamento tracciato dal Governo indirizzato ad inasprire le pene per i piromani. Fondamentali sono la prevenzione e l'azione investigativa svolta dal nostro Corpo Forestale regionale, che anche oggi ha portato all'arresto di un incendiario, il quinto quest'anno, mentre sono 39 le persone denunciate e 1000 gli interventi effettuati sul campo.