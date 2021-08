Alghero: ritiro dei rifiuti "una tantum" in una palazzina di via Kennedy

Eppure, nella via in questione, al numero 83, il problema del ritiro dei rifiuti era cominciato all'insegna del buon senso.





Prima addirittura del gettito delle fondamenta, in fase progettuale, come riferiscono fonti dirette, l’attuale amministrazione avrebbe chiesto al costruttore dell’immobile di predisporre un’area interna al palazzo dove poter raccogliere la spazzatura condominiale. Richiesta ragionevole in virtù dell’alto numero di appartamenti presenti nel condominio, che avrebbe determinato una fila di mastelli sul marciapiede di via Kennedy non proprio gradevole da vedere.





Il costruttore condivide e accoglie la richiesta predisponendo nella fase progettuale all'interno dell'edificio uno spazio adibito alla raccolta dei rifiuti. Il palazzo viene costruito, inizia a popolarsi ed animarsi e arriva l'estate. Il conferimento dei rifiuti avviene in un cortiletto interno ma nessuno passa a recuperarli. Situazione che si protrae a lungo, praticamente fino ad oggi, 26 agosto.





Ogni tanto qualche operatore ecologico riesce ad entrare nel cancelletto progettato appositamente per poter permettere agli addetti una celere raccolta dei rifiuti. Ma capita, di sovente, che i rifiuti, come nelle foto, rimangano lì anche per due settimane.





Nel palazzo c'è preoccupazione: “Per una settimana - dicono alcuni condomini - hanno fatto dei passaggi, ora abbiamo umido, secco, plastica e carta pieni, i contenitori si mischiano e si sta creando una situazione particolare, non solo sul piano del decoro, ma anche di natura sanitaria. C'è caldo, i rifiuti fermentano, il puzzo maleodorante si diffonde tutt’intorno. Com’è possibile - si chiedono in via Kennedy - che il pagamento del tributo sulla nettezza urbana arrivi regolarmente con scadenza il 16 settembre ma il servizio viene svolto a intermittenza? ". (p.t.)