Sulle tracce di Bacco che fa turismo: 3 cantine per presentare l'industria delle vacanze del vino

Sarà un vero e proprio tour, seppur breve, quello che si svolgerà nel prossimo fine settimana tra il 27 ed il 29 agosto e che toccherà tre tappe chiave nella promozione dell’Enoturismo in Sardegna.





Il senatore Dario Stefàno, autore della legge sull’enoturismo e presidente della commissione Politiche Europee di palazzo Madama insieme a Donatella Cinelli Colombini, storica fondatrice del Movimento “Turismo del Vino” nonché coautrice insieme a Stefàno del libro “Turismo del Vino in Italia. Storia, normativa e buone pratiche” pubblicato da Edagricole, visiteranno tre cantine della nostra Regione dove promuoveranno il loro libro che di fatto è il primo manuale che parla dell’enoturismo come leva strategica per la ripartenza, scritto dopo l’emanazione della normativa nazionale.

Gli incontri si svolgeranno il 27 agosto alle 18 presso la Cantina di Gianluigi Deaddis nel comune di Bulzi, il 28 agosto alle 11 presso la Cantina Tondini in località San Leonardo a Calangianus e infine il 29 agosto alle 18 presso la Cantina Argiolas a Serdiana. Ad accompagnare gli autori in questo breve tour sarà l’on. Gian Franco Satta, vice presidente della V Commissione Consiliare – Attività Produttive - presso il Consiglio Regionale della Sardegna.





Il libro è già stato presentato in Conferenza stampa presso il Senato della Repubblica lo scorso aprile alla presenza dei Ministri Franceschini, Garavaglia e Patuanelli i quali hanno avuto modo di riconoscere l’importanza, per un paese come il nostro, di promuovere l’enogastronomia come attrattiva per mercati di nicchia in costante crescita soprattutto tra gli stranieri che individuano l’Italia come destinazione eccellente oltre che per il suo patrimonio artistico e naturale ma anche per la qualità dei suoi prodotti, compreso il vino. L’Italia, infatti, vanta il primato Europeo dell’offerta enoturistica con circa 8000 cantine attrezzate per l’accoglienza, 20/25 mila cantine aperte al pubblico per la vendita del vino e circa 150 strade del vino diffuse su tutto il territorio nazionale.





A riguardo, come hanno avuto modo di specificare a più riprese gli autori, occorre tener conto dei cambiamenti intervenuti nell’enoturismo anche a seguito della pandemia che sono essenzialmente quattro: la necessità delle cantine di differenziarsi di fronte a visitatori che chiedono esperienze e scoperte, il ruolo accresciuto della connettività internet e le nuove modalità di prenotazione, il cambio di target con una crescita delle donne e degli “enoturisti per caso”, gli effetti di una sensibilità ambientale più accentuata che in passato. A questo riguardo, secondo gli autori, occorre seguire l’esempio di Paesi come l’Australia e la Scozia che hanno riattivato turismo e consumi nella ristorazione puntando sulle eccellenze enogastronomiche.

L’On Gian Franco Satta: “ sono entusiasta di poter accompagnare il senatore Stefàno e Donatella Cinelli Colombini in questo breve tour, così come sono orgoglioso che abbiano scelto proprio la Sardegna per promuovere questo importante manuale ma soprattutto per contribuire a creare le condizioni di sviluppo turistico della nostra Regione partendo da ciò che sappiamo fare meglio, ovvero valorizzare i nostri prodotti e le nostre eccellenze. Purtroppo il poco tempo a disposizione non ci consentirà di fare più tappe rispetto a quelle previste ma ciò non significa che in Sardegna non si abbia l’imbarazzo della scelta nell’individuare realtà produttive d’eccellenza.





In occasioni future sono certo che riusciremo a dedicare la dovuta attenzione anche ad altri territori, per ora però è bene concentrarsi su questi tre appuntamenti auspicando di poter contribuire a creare una rete di informazioni e suggerimenti utili per tutti gli interlocutori che avranno piacere di partecipare a questi momenti di incontro e dibattito. In Sardegna operano aziende ormai note in tutto il mondo per la qualità dei loro prodotti e ovviamente anche del vino, basti pensare ai diversi riconoscimenti che ogni anno portiamo a casa dopo aver partecipato alle migliori fiere internazionali.





Questo tour però vuole essere un incentivo per tutte quelle giovani aziende di produzione che stanno iniziando il loro percorso ora e che hanno tutta una strada da percorrere affinché possano migliorare costantemente nella qualità del prodotto ma soprattutto anche nella sua valorizzazione ecco perché abbiamo deciso di toccare diverse parti della regione in modo tale che tutti coloro che sono interessati dall’argomento abbiano la possibilità di partecipare a questi incontri. Ne approfitto fin d’ ora a ringraziare tutte le amministrazioni coinvolte che hanno espresso da subito la massima disponibilità per la riuscita degli incontri programmati”.