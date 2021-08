Alghero: Domenica l'ultimo saluto a Salvatore Caria - Si celebra il trigesimo nella chiesa della Mercede

Erano gli anni Settanta e la città sembrava un "giardino" di gru per i tanti cantieri edili aperti. Da quegli anni e per almeno altri 20 l'impresa edile dei fratelli Salvatore, Francesco e Luigi era un punto di riferimento nell'ambito delle costruzioni algheresi, soprattutto per la qualità delle realizzazioni alcune delle quali, tutt'oggi, continuano a rappresentare un esempio per l'utilizzo dei materiali impiegati, la loro durata e la buona salute degli edifici. Salvatore ha attraversato tutti quegli anni guidando la sua impresa con equilibrio e correttezza, erano tempi nei quali la parola data aveva un peso d'oro e il rapporto con il personale veniva subito dopo quello della famiglia e della fede. Il vecchio garage di via Giolitti ha rappresentato ogni venerdì sera, e per decenni, la certezza per i suoi lavoratori, gli operai, i manovali, i carpentieri, gli imbianchini, per tutti. In quel "buco" si andava a ritirare la paga settimanale, mai un ritardo, un rinvio, solo certezze.





Da straordinario padre di famiglia bene conosceva i problemi, le attese, i bisogni e quei venerdì sera dovevano essere onorati sempre, a qualsiasi costo. La sua natura lo portava a impegnarsi nel sociale e anche in politica. Negli anni Sessanta è stato consigliere comunale nella Democrazia Cristiana, militava nella corrente morotea, la più intransigente e rigorosa della "balena bianca" quella del leader nazionale assassinato dalla Brigate Rosse, e che in Sardegna era rappresentata da Pietrino Soddu e nell'ambito locale da Martino Lorettu. Una vita di impegno totale, a cominciare dalla sua famiglia, a testimonianza di una persona rara, dotata di grande sensibilità, della quale si ha un ricordo di stima, forse anche di affetto. Domenica sera, 29 agosto, alle 19,30, nella chiesa della Mercede, sarà celebrato il trigesimo dalla morte di Salvatore, un nuovo e commovente saluto della famiglia e dei suoi amici. Ma per ricordarlo non saranno necessarie le ricorrenze, un uomo come lui è difficile da dimenticare. Per tutti e soprattutto per quelli che lo hanno conosciuto. (g.o.)

Il 16 giugno aveva compiuto 90 anni e continuava a rappresentare il simbolo vivente di un mondo imprenditoriale algherese che ha costruito la città, la nuova Alghero, quella di oggi. Poi , negli ultimi giorni di luglio, un improvviso malessere, una emorragia cerebrale è riuscita ad abbattere quella vecchia quercia che tutti conoscevano e stimavano: Salvatore Caria, Tra l'altro il malore era arrivato in un momento particolare: Salvatore era molto provato per la scomparsa, soltanto due settimane prima , del fratello Francesco. Un pezzo importante della sua vita con il quale "il mestre de paletta" era diventato impresario e una delle figure simbolo del mondo imprenditoriale ed economico della città dopo aver fondato la Caria Costruzioni, insieme appunto a Francesco e all'altro fratello Luigi. Tre cavalli di razza, straordinari lavoratori di una generazione della quale si stanno perdendo le tracce. Ora con la scomparsa di Salvatore se ne è andato un pezzo importante della storia di Alghero. La squadra della famiglia Caria infatti è stata protagonista del boom economico e soprattutto dello sviluppo urbanistico.