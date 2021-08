Cronaca Sassari: è' morta la bimba caduta dal balcone di casa

Erano in tanti a fare il tifo per lei, per la sua giovane vita, per la mamma e il papà, affranti, distrutti dal dolore per una sciagura immane e imprevedibile, fulminea e crudele, quando la bimba di 2 anni e mezzo, a Sassari, è caduta dal terrazzo di casa dopo essere sfuggita per un attimo al controllo della nonna e dei familiari. Un volo di quasi 10 metri, nella via Alghero, terribile e drammatico. Un medico che si trovava in un ristorante a 2 passi dalla caduta è intervenuto per primo praticando le primissime cure ma la situazione era disperata. Poi la corsa in ospedale, al Santissima Annunziata di Sassari, in Rianimazione. I medici ci hanno provato e non solo con la loro esperienza e professionalità, anche con il cuore ma era una corsa impossibile per i danni provocati in quel corpicino dopo una caduta da 10 metri sul marciapiede. La bimba non ce l'ha fatta. E in questo strazio i genitori affranti hanno trovato la forza di dare il loro assenso al trapianto degli organi, un gesto di straordinaria generosità e amore che ha destato un commosso apprezzamento e condivisione unanime