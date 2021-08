Cagliari: distribuito ai commercianti materiale informativo su virus e batteri

La soddisfazione dei commercianti è stata parecchia anche perché diversi hanno testimoniato la paura di nuove restrizioni e, nel contempo, tutti hanno espresso ai volontari il proprio apprezzamento perché questa è l'unica iniziativa che sia indirizzata a dare informazioni, non notizie, ma informazioni. “Un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure” disse L. Ron Hubbard, ispiratore di questo corpo di volontari. La scena attuale mostra che è stata necessaria una tonnellata di cure fino ad ora, indice del fatto che c'è ancora tanto da fare, da tutti i livelli della società, affinché ogni cittadino abbia queste conoscenza di base. I Ministri Volontari si stanno impegnando in questo e le iniziative proseguono di settimana in settimana affinché l'informazione sia alla portata di tutti. Ulteriori informazioni possono essere trovate su www.scientology.it/staibene

La mancanza di corrette informazioni, in qualsiasi soggetto, può causare l'insuccesso nell'occuparsi con efficacia dei problemi legati a quel soggetto. In relazione alla diffusione di virus e batteri, considerata la confusione che ogni giorno possiamo palpabilmente osservare dando una rapida scorsa alle notizie, è lampante che le conoscenze di base su che cosa siano virus e batteri, in che modo si diffondano e come proteggerci da essi, non siano ben conosciute in uno spettro ampio di popolazione. I Ministri Volontari della Chiesa di Scientology della Sardegna, al fine di influire proprio su questa tendenza, stanno continuando a distribuire materiale informativo gratuito contenente le informazioni di base relative a virus e batteri. Le persone informate sono oltre 200 e l'iniziativa è avvenuta coinvolgendo i commercianti del quartiere La Marina a Cagliari nella mattinata di sabato 21 agosto.