Scala Piccada: gli orizzonti si allargano - Per la corsa di Alghero si guarda lontano

Nel luglio scorso ha festeggiato i suoi "primi" sessant'anni . E' vero, non c'era il pubblico di una volta tenuto a casa dalla pandemia ma lo spettacolo sulle serpentine che portano alla Siesta non è certo mancato. La corsa di Alghero, una delle competizioni di velocità in salita più famose e apprezzate d'Italia, a gara conclusa, si è trovata attorno alle sessanta candeline un dossier tecnico sportivo predisposto dagli osservatori nazionali che le consente di guardare al futuro per una dimensione e validità ancora più prestigiosa.





A luglio la corsa organizzata dall'Automobile Club di Sassari era valida quale sesta prova di Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Trofeo Italiano Velocità Montagna centro ma ora pare che l'orizzonte si sia allargato verso il Vecchio Continente.





"Abbiamo avuto un significativo apprezzamento sullo svolgimento della gara di luglio - risponde Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell'Aci sassarese - da parte delle istituzioni nazionali il cui compito è quello di verificare in tutti i dettagli le dinamiche che hanno caratterizzato la corsa. Il responso tecnico è stato più che buono, un risultato che ci inorgoglisce e che abbiamo ottenuto per la straordinaria competenza e professionalità del nostro staff, dei commissari, di tutto quel settore senza il quale potremo fare ben poco. Il supporto arrivato dalle istituzioni sarde, a vari livelli, ha poi testimoniato la credibilità dell'evento e i suoi contenuti di promozione dell'immagine per il territorio che la ospita. Ora stiamo lavorando per la prossima edizione che si dovrebbe svolgere all'apertura della stagione, quindi nel mese di maggio, ma questo non mi pare il momento per fare previsioni azzardate sulla titolarità europea. Certo, ci stiamo lavorando, ma un appuntamento del genere prevede una serie di condizioni, tecniche e logistiche, che dovranno essere predisposte. Ma non vi è alcun dubbio che il nostro obiettivo guarda lontano".





Giulio Pes non si sbilancia più di tanto e questa prudenza è del tutto comprensibile: la validità continentale è un traguardo prestigioso per raggiungere il quale è necessario lavorare sodo in un contesto non facile dove contano molto le relazioni tecnico politiche e istituzionali e dove vanno affrontati costi decisamente più importanti.





Ma è anche vero che la Scala Piccada valida quale prova del campionato europeo della Montagna potrebbe essere l'evento dell'automobilismo sportivo in Sardegna secondo per importanza soltanto alla prova mondiale del rally.