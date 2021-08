Cronaca La Guardia Costiera soccorre un diportista

Nel primo pomeriggio di venerdì 20 agosto, la Guardia Costiera ha soccorso, nel Golfo di Cagliari, un diportista colto da malore a bordo di un’unità a vela da 30 piedi (circa 10 metri) in navigazione da Villasimius a Cagliari. La chiamata di soccorso è giunta al numero blu 1530 intorno alle 14.30. L’intervento è stato gestito dalla Sala Operativa in coordinamento con il CIRM (Centro Internazionale Radio Medico) ed è stato portato a compimento dall’equipaggio della motovedetta da soccorso CP 320 che, in pochi minuti dalla chiamata, ha raggiunto l’unità a vela ed ha proceduto al trasbordo del diportista, un cittadino italiano residente a Cagliari, dell’età di 59 anni. Dopo appena un’ora dall’allertamento il diportista è stato affidato alle cure del personale del 118 che lo attendeva in banchina con una ambulanza per il successivo trasporto al Pronto Soccorso, laddove è stato trattenuto in stato di osservazione. L’operazione di soccorso si è conclusa intorno alle ore 15.30 ed ha posto in risalto la consolidata ed efficiente cooperazione, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, della Guardia Costiera con il Servizio 118 e con il Centro Internazionale Radio Medico, l’organismo che fornisce assistenza sanitaria via radio ai marinai.