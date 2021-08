Cronaca Le bollicine di Akenta conquistano l'estate - Medaglia d'oro al Concours Mondiale de Bruxelles

Estate 2021: è l’estate di Akènta, lo spumante della Cantina Santa Maria La Palma che sta conquistando l’isola con le sue bollicine. Sono sempre di più i bar e ristoranti in tutta l’isola che propongono questo ottimo spumante, nato da uve di Vermentino di Sardegna DOC, promosso grazie anche a degli eventi speciali realizzati in collaborazione con tante attività. Da Alghero a Oristano, passando per Nuoro sino a Olbia, sono sempre di più le “Akènta Lovers Nights”, serate speciali dove è possibile degustare le bollicine Made in Alghero, sempre più glamour. L’Akènta è disponibile anche nella versione Rosé, prodotta da uve di Cagnulari. Quella dei vini rosé è una tipologia che sta conoscendo una crescita continua in tutto il mondo e l’estate 2021 sta vedendo una vera consacrazione di questa tipologia. Un tempo sottovalutato, ora il vino rosato è in ascesa e ha assunto una piena dignità nel panorama enologico. L’Akènta Rosé, lanciato nel 2019, ha conosciuto da subito un ottimo riscontro, che va allargandosi anno dopo anno. Dall’estate 2020 la famiglia Akènta ha visto l’arrivo di una nuova etichetta: l’Akènta Cuvée 71, il primo vino Akènta senza bollicine: un Vermentino di Sardegna fermo, profumatissimo. Questa nuova bottiglia si è resa subito protagonista di un grande exploit: Akènta Cuvée 71 ha infatti vinto la medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles alla sua prima partecipazione, un grande riconoscimento per un vino dal grandissimo potenziale, che sta conquistando sempre più persone. L’Akènta sta inoltre conoscendo un successo social sempre crescente: su Facebook il gruppo Akènta Lovers, dedicato agli amanti di questo vino, in poche settimane ha già raccolto oltre 1200 iscritti, mostrando come attorno a questa etichetta si stia raccogliendo una forte community. Questa linea di vini, rigorosamente nati ad Alghero, continua a stupire, conquistando sempre più persione con dei prodotti che raccontano il territorio con amore, passione ed eleganza. «A come Akènta, A come Alghero», dicono dall’azienda, dove resta alta la soddisfazione per l’entusiasmo suscitato da questa linea di vini. L’Akènta, grazie al suo gusto, alla bella immagine e al suo nome, si sta caratterizzando sempre di più come lo spumante sardo per eccellenza, un vero must da provare e degustare in tutta l’isola.