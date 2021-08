La Guardia Costiera soccorre 4 bagnanti a Cala Sirena

Al fine di scongiurare il peggio, è stata immediatamente inviata sul punto la M/V CP 320, unità specializzata in attività di ricerca e soccorso che, individuati i bagnanti in difficoltà, ha effettuato il salvataggio mediante l’impiego del “rescue swimmer”, soccorritore marittimo presente a bordo di alcune unità SAR della Guardia Costiera, pronto a lanciarsi in acqua per il recupero delle persone in difficoltà. Data la vicinanza alla scogliera, le persone in difficoltà sono state recuperate a bordo della M/V CP 320 e condotte nel porto di Villasimius per lo sbarco in sicurezza. Per i 4 bagnanti salvati, un adulto e tre bambini, solo un po’ di spavento ma non sono state necessarie cure mediche. Il Comando della Guardia Costiera di Cagliari ricorda che, in caso di emergenze a mare, il numero blu da comporre è il 1530 sia da utenza fissa che cellulare, attivo h24 per garantire interventi immediati a tutela della salvaguardia della vita umana in mare e, via radio, il canale VHF 16.

Nel tardo pomeriggio di giovedì, la Guardia Costiera di Cagliari, al Comando del Direttore Marittimo Capitano di Vascello (CP) Mario VALENTE, ha effettuato un’operazione di soccorso a favore di 4 bagnanti in difficoltà nelle acque di Cala Sirena sul litorale di Villasimius . L’operazione è iniziata verso le 19.00 di ieri, quando alla sala operativa della Guardia Costiera cagliaritana è giunta una segnalazione telefonica al numero blu per le emergenze in mare 1530, relativamente alla presenza in mare di 4 persone che, tuffatesi nelle acque di Cala Sirena – Villasimius, non riuscivano più a risalire la scogliera manifestando segni evidenti di preoccupazione e concitazione.