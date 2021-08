Cronaca Blitz dei Carabinieri a Porto Rotondo: sanzioni, denunce e un locale chiuso

I Carabinieri del Gruppo territoriale di Olbia , in collaborazione con i militari di antisofisticazione , sanità e ispettorato del lavoro,hanno effettuato una serie di controlli nei locali della costa di Olbia. Sono state ispezionate 18 tra discoteche e disco bar, stabilimenti balneari, ristoranti e alberghi. Sibi state inoltre identificate un centinaio di persone. L'attività ha portato a elevare sanzioni pecuniarie e ammende per circa 16 mila euro, è stato chiuso per 5 giorni un locale di Porto Rotondo . In questo caso il provvedimento è stato assunto in quanto all'interno del locale chiuso si trovavano centinaia di ragazzi, tutti senza mascherina, intendi a bere e ballare in un'area al coperto, normalmente adibita a discoteca. Le sanzioni sono state elevate anche per ragioni di carattere igienico sanitario, sicurezza sul lavoro, dipendenti non in regola sul piano previdenziale. Sei gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.