Incidente all'alba sulla Alghero-Sassari: gravissima una ragazza di 23 anni

Una ragazza sassarese di 23 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni nell'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è arrivata in codice rosso con un'ambulanza del 118, per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto subito dopo l'alba di stamane al km. 8 della Alghero - Sassari, all'altezza del bivio per Bancali.





La giovane, si teme per la sua vita, avrebbe riportato un grave trauma cranico, viaggiava su una Passat insieme alla sorella. L'auto era condotta da un amico di 24 anni. Anche gli altri 2 occupanti dell'autovettura sono stati trasportati su ambulanze del 118 al Santissima Annunziata, le loro condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. La ricostruzione dell'incidente è affidata alla Polizia Stradale.





Da una prima informativa si apprende che l'auto viaggiava in un lungo rettilineo e che, improvvisamente, l'autista ne abbia perso il controllo. I tre, tutti residenti a Sassari, rientravano da Alghero dove avevano trascorso la notte.





Tra le ipotesi non si esclude un improvviso colpo di sonno, o l'attraversamento di qualche animale che avrebbe costretto a una manovra di guida azzardata, in ogni caso sembra che l'auto viaggiava ad altissima velocità. La Passat, una volta priva di controllo, si è ribaltata più volte, concludendo la corsa contro un roccione di lato alla carreggiata.