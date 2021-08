C'è aria di zona gialla anche per la Sardegna - L'Isola sta sfiorando i parametri

La stampa nazionale, le agenzie e i notiziari riferiscono ormai da giorni che da lunedì prossimo qualche Regione italiana potrebbe cambiare colore per quanto riguarda la classificazione nella situazione pandemica. In questa fase è la Sicilia che appare destinata a cambiare colore ma nelle valutazioni del sistema sanitario nazionale, subito dopo c'è la Sardegna. Come è noto i parametri di valutazione si basano sulla occupazione dei posti letto sia in terapia intensiva e in ordinaria.





Il tetto oltre il quale si cambia colore è quello del 10 per cento. Quota quest'ultima che l'Isola dei Quattromori pare avere raggiunto nei ricoveri ordinari, mentre in quelli intensivi la percen tuale è leggermente più bassa, sfiorando l'indice consentito. Qualche "aggiustamento" nei reparti, compresi nuovi posti letto, ha consentito di dilatare leggermente le distanze ma non vi è alcun dubbio che anche la Sardegna si trova a rischio di cambio di colore.





Il continuo richiamo a osservare le regole anti covid, mascherine e assembramenti, appare proprio in questa fase quanto mai opportuno. Il cambio di colore riproporrà quelle problematiche che hanno comportato non pochi disagi soprattutto agli operatori del pubblici esercizi e alle attività commerciali in genere.