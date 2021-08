A Galboneddu l'igiene urbana è un optional - In abbandono la vasta area commerciale

Nata come zona artigianale e via via trasformata in un agglomerato commerciale, la zona di Galboneddu, alla periferia della città, è diventata negli anni, per la vasta offerta mercantile, un punto di riferimento per l'economia algherese.





Alla immediata periferia della città, con una logistica ragionevolmente accessibile, anche se l'ingresso e l'uscita costituiscono un costante problema per la sicurezza della circolazione, Galboneddu costituisce oggi una immagine di tipo commerciale e operativa tra le più significative del territorio. Un polo di attrazione dunque, anche per i turisti, che dovrebbe meritare maggiori attenzioni, anche in previsione di ulteriori insediamenti, soprattutto per quanto attiene l'immagine e il decoro. Ma non è proprio così.





Una serie di foto raccolte ieri testimonia di una situazione di degrado soprattutto per quanto attiene l'igiene urbana. Va sottolineato che in molti casi non si tratta di cumuli di spazzatura recenti, ma di depositi datati, a conferma di una scarsissima presenza degli operatori ecologici. E' evidente che a questa sorta di decadenza di immagine contribuisce in maniera determinante la maleducazione delle gente, ma è altrettanto vero che il servizio di igiene urbana non svolge nel quartiere un servizio adeguato. Appalto che anche in città, e soprattutto nelle zone periferiche, lascia a desiderare. Senza contare il fatto che proprio a Galboneddu è presente un polo dello smistamento dei rifiuti. Proprio ieri nei pressi di Galboneddu dei turisti francesi chiedevano ad un nostro lettore, che ci ha fornito una testimonianza in merito, dove fosse situato precisamente l'ecocentro perché, essendo venuti in vacanza per pochi giorni, dovevano conferire necessariamente i propri rifiuti all'interno della struttura. Turisti che non conoscendo né orari d'apertura né luogo preciso del suddetto "vagavano" per Galboneddu con appresso l'ambito tesoro, buste di mondezza nella speranza di trovare il centro di smistamento dove poterle depositare.

Come se non bastasse, in alcune strade che confluiscono sulla via Vittorio Emanuele, la direttrice di accesso all'area urbana per chi viene da Olmedo, a ridosso dei marciapiede si sono formati cumuli di sabbia. Ma non si tratta di quella proveniente dagli arenili, ma di polvere che nel corso degli anni si è raccolta in misura sempre più consistente. Da quanto tempo non si procede a lavare le strade?





Tornando a Galboneddu ci sarebbe da attendersi che gli ampi spazi esistenti nella zona commerciale diventassero dei giardini, aiuole attrezzate, con qualche panchina, zone d'ombra, servizi per la collettività, quindi decoro urbano che per una città turistica non dovrebbe essere un optional. (p.t.)