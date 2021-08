Assessorato all'agricoltura allo sbando: fuoco amico contro Solinas - Epi: "Situazione disastrosa"

Il coordinatore regionale di Energie per l'Italia, Tore Piana, già alleato alle ultime elezioni regionali della maggioranza di centro destra al governo della Regione, interviene con una nota sulla situazione che si è venuta a creare nell'assessorato regionale all'agricoltura di via Passagno a Cagliari.





Una serie di rilievi e critiche piuttosto pesanti di dipingono l'assessorato in questione, uno dei più importanti nell’economia della Sardegna, come un barcone alla deriva. "Da mesi la struttura è priva del capo di gabinetto e da mesi manca il direttore generale - afferma Piana - una condizione del tutto ingiustificata .il primo ,da notizie raccolte negli ambienti politici, ha rassegnato le dimissioni dal 1 Giugno lasciando vacante l’importante ruolo, mentre il Direttore Generale ha lasciato l’incarico dal 6 Giugno perché andato in pensione, sostituito provvisoriamente per 90 giorni dal facente funzioni Dottor Gianni Ibba, persona valida ma che non è il Direttore Generale.





Inoltre ad aggravare la situazione risulta che nel mese di Giugno sono numerosi i funzionari - prosegue Epi - che mancano all’attività dell’Assessorato, perché con quota cento hanno maturato la pensione. A soffrire di questa situazione inoltre anche lo Staff Assessoriale. Una situazione gravissima che in questo periodo di emergenza sia dal COVID sia dagli Incendi sia dalle cavallette, sia dalla Blue Tongue , dalla Agalassia Contagiosa , non trova giustificazioni.





Ad aggravare la situazione vi è inoltre il grave rallentamento o meglio blocco della spendita dei 437 milioni( fermi nelle casse della Regione) derivanti dal PSR Sardegna 2021 e 2022 cosiddetto ponte, che tutti gli agricoltori Sardi aspettano e che ancora, grazie alla lentezza tutta Sarda, non sono spesi o impegnati. Anche questa situazione è del tutto ingiustificabile".





Il coordinatore di Energie per l'Italia conclude con un affondo finale: "Negli ultimi 20 anni non avevo mai assistito a una situazione cosi disastrosa, qualcuno dovrà assumersi le piene responsabilità di questa situazione." L'esponente politico sassarese ribadisce che la dura presa di posizione è finalizzata e sensibilizzare un cambio di rotto e che, se sarà necessario, sono pronte iniziative come quella di costituire "un comitato di protesta per favorire lo sblocco dei finanziamenti e rendere efficiente l’assessorato regionale all’agricoltura".