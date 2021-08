Cronaca Nessuna campagna di vaccinazione contro la Blue Tongue: ritorna il virus - Il Pd chiede conto

"Correva l’anno 2014 e i nodi dei disastri della gestione sanitaria del settore ovino da parte della giunta Cappellacci, venivano al pettine e prendevano forma in Consiglio Regionale con lo stanziamento di oltre 40 milioni di Euro per rimediare, seppure parzialmente, ai danni alle imprese pastorali." Comincia così una nota di Emanuele Cani e Luigi Lotto del Partito Democratico che aggiunge : " Centinaia di migliaia di capi infettati e di capi morti a causa del virus Blue Tongue, misero a rischio l’intero comparto e indussero il mondo politico a prendere impegni per seguire con costanza il problema, vaccinando ogni anno la nuova rimonta nelle greggi. Per diversi anni non ci sono stati problemi ma negli ultimi tempi, così non è stato se, dopo 7 anni, ci ritroviamo a correre il rischio concreto che il dramma si ripeta. Pare infatti che la campagna di vaccinazione non ci sia proprio stata e i focolai si stanno diffondendo a macchia d’olio. Siamo fortemente preoccupati e chiediamo al Presidente Solinas e agli Assessori alla Sanità e all’Agricoltura di fare chiarezza. Il comparto agro pastorale non può permettersi un’altro disastro per incuria della Regione e vogliamo sinceramente sperare che non sia troppo tardi. Per il governo regionale - conclude il Pd - sarebbe davvero imperdonabile."