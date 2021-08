Cronaca Una moda difficile da eliminare: un "pezzo" di Sardegna per ricordare la vacanza - Sequestri ad Alghero

"Volevamo un piccolo ricordo della Sardegna, un souvenirs di questa bellissima terra dove abbiamo trascorso vacanze davvero indimenticabili, un po' di quella sabbia sulla quale abbiamo preso il sole, quei ciottoli bianchi raccolti sulla battigia da mettere in una vetrinetta nel nostro salotto, con le conchigliette abbiamo pensato di fare dei porta chiavi , un regalino a mio nonno che non è mai venuto in Sardegna" .Sono alcune delle tante spiegazioni fornite dai turisti in partenza dall'Isola, beccati durante i controlli dei bagagli in aeroporto con tutta una serie di "prelievi" non proprio leciti dalle località dove hanno trascorso le ferie. Giustificazioni che evidentemente non hanno mosso a comprensione i funzionari dell'agenzia delle dogane di Sassari del distaccamento dell'aeroporto di Alghero, i loro colleghi della Guardia di Finanza e il personale della Sogeaal Security . Sequestri, sanzioni di tipo economico, segnalazioni all'autorità giudiziaria. A volte i turisti " predatori" capiscono, in qualche caso chiedono anche scusa, ma non mancano reazioni scomposte e irritate che non migliorano la loro situazione. Nel solo mese di luglio, informa l'agenzia delle Dogane dello scalo algherese, sono stati sequestrati quasi un chilo e mezzo di sabbia, 743 ciottoli di mare, 43 conchiglie e perfino una roccia del peso di oltre un chilo. La provenienza del materiale recuperato è variegata : da Is Aruttas, Stintino Porto Conte e Bosa, tanto per citare alcune delle località " depredate".