Alghero : approvato dal consiglio comunale il rendiconto 2020

A questo sono servite le differenziazioni dei termini di pagamento dei tributi locali, l’attenuazione dell’impatto del gettito fiscale, l’esonero e/o le agevolazioni rispetto alle categorie maggiormente colpite dall’emergenza dal pagamento dei tributi e canoni locali. “L’attività dell’amministrazione – precisa Giovanna Caria, Assessore alle Finanze - è stato sempre finalizzata a compensare le minori entrate, finanziare le maggiori spese, non aumentare il gettito fiscale ma ridurlo per le categorie più colpite, tutto ciò attraverso ristori governativi e risorse di bilancio”. Dall’analisi dei parametri si evince che il bilancio del Comune di Alghero è strutturalmente sano e significativo di un’attività di cura e monitoraggio particolarmente efficienti. Rispetto al 2019 si registra un aumento dei trasferimenti correnti pari a 12 milioni di euro, una particolare capacità di gestire i finanziamenti e di rendicontare tempestivamente con i fondi specifici le esigenze del territorio.





"L’accortezza nell’utilizzo dei contributi governativi- specifica l’Assessore– ha consentito di ottenere un avanzo maggiore rispetto all’anno precedente”. Di rilievo, è stata anche l’attività svolta nel 2020 con il censimento dei beni immobili del Comune, in conseguenza della quale è atto aggiornato l’inventario dei beni, per allinearlo con lo stato patrimoniale. Il patrimonio netto dell’ente al 31.12.2020 è pari a 168 milioni di euro.

L’esercizio finanziario si chiude con un risultato di amministrazione apprezzabilmente positivo, tenuto conto della straordinarietà del momento storico dovuto all’emergenza Covid. Il risultato di amministrazione è pari a €. 57.808.960 ( nel 2019 €.45.964.376), con un avanzo di disponibile è di €. 4.419.000 ( contro 1.300.000€ circa del 2019). Nel contesto emergenziale che dal febbraio 2020 ha condizionato l’intera attività amministrativa del Comune di Alghero e di fatto cambiato gli assetti socio economici a tutti i livelli, intervenendo pesantemente in ogni attività dell’ente, dagli assetti lavorativi al bilancio, dalle funzioni essenziali alla gestione dell’emergenza, l’impegno è stato costante per la salvaguardia dei conti, per evitare in primis l’insorgere dei debiti fuori bilancio. Sono stati istituiti appositi capitoli di spesa per l’emergenza Covid e per sostenere i cittadini e l’economia locale.