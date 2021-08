Cronaca Incendi a Castiadas, Iglesias e Siapiccia - Elicotteri in azione

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto su un incendio in agro del comune di Castiadas in località Pranu Sito Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento la pattuglia del Corpo forestale di Castiadas. Le forze dell'anticendio sono impegnate anche in località Gennaruta nel territorio di Iglesias con un elicottero proveniente dalla base operativa di Marganai e con un altro mezzo aereo giunto da Fenosu in un incendio in agro del comune di Siapiccia in località Nuragongolo. Opera una pattuglia del Corpo forestale di Villaurbana