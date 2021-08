Viola Frongia nuovo direttore generale della Dinamo Banco di Sardegna

La Dinamo Banco di Sardegna annuncia che nella stagione 2021-2022 l’organigramma biancoblu si arricchisce di una nuova, importante figura: Viola Frongia sarà il direttore generale del club. Nel segno della continuità con quanto fatto negli anni passati Viola Frongia ricoprirà un ruolo di estrema rilevanza e responsabilità, come collante tra la parte aziendale e quella sportiva: dal 2014 nel club, è cresciuta vestendo prima i panni di general manager alla Cagliari Dinamo Academy, poi quelli di direttore generale alla Basket Torino del sodalizio sardo piemontese.

“Siamo estremamente felici di annunciare la nomina di Viola Frongia come direttore generale _ commenta il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara_: un incarico che per la famiglia Dinamo ha un doppio valore. Diversamente da quanto generalmente succede nelle società, in cui si attinge da un bacino esterno, Viola rappresenta una figura che è cresciuta in Dinamo, acquisendo professionalità e know how passo dopo passo, facendosi le ossa in A2 che oggi ritorna a casa con un bagaglio di competenza ed esperienza che la rende la persona perfetta per questo incarico”.

Viola Frongia. Classe 1991, laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano ha poi conseguito un Master in Sports Management&Marketing. Dal 2014 fa parte dell’organico della Dinamo Banco di Sardegna dove ha ricoperto il ruolo di responsabile relazioni internazionali e responsabile Fondazione Dinamo. Dopo aver curato i rapporti con Fiba e Basketball Champions League e aver seguito i progetti di corporate social responsability promossi da Eurolega ed Eurocup, insieme a istituzioni e associazioni del territorio, nel giugno del 2018 è stata nominata general manager della Cagliari Dinamo Academy, diventano la più giovane manager d’Italia. Dopo l’esperienza nel sud dell’isola da febbraio 2020 a luglio 2021 Frongia ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Basket Torino, rappresentando un importante tassello nella gestione della società sardo piemontese.