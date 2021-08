Cronaca Sassari: agli arresti domiciliari se ne va al mare - E i Carabinieri lo trovano anche ubriaco

E' vero che un questo periodo di vacanza dover restare chiuso a casa non è un bel vivere. Se poi l'obbligo domiciliare è sostenuto da un ordine del Giudice c'è poco da scegliere. Ma un 32enne sassarese ha interpretato il provvedimento restrittivo emesso a suo carico dalla Procura della Repubblica come una sorta di invito, di raccomandazione, e non una disposizione perentoria. Così ha raggiunto Platamona, la vecchia " Abba Currente", litorale storico del capoluogo, per trascorrere una giornata al mare. Ed era tanto soddisfatto della sua decisione che non ha esitato a darci dentro con la "birretta", giusto per festeggiare la " festa manna ". Ma le sue condizioni non proprio sobrie sono state notate da una pattuglia di Carabinieri dell'aliquota radiomobile in servizio sul litorale che lo ha fermato e identificato. La sbronza prima o poi gli passerà, ma ora deve rispondere anche di evasione.