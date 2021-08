Palau: algherese ubriaco minaccia i passanti con un coltellaccio

LO STARNUTO

Il Covid non va in vacanza, rinuncia alle ferie estive per dedicarsi alla domanda di contagio, non può ridurre l'offerta. Il virus, varianti comprese, non se la sente di deludere la movida, i bar discoteche, mascherine nei cassetti e il popolo dei no vax. E' già pronto il Comitato: Covid libero!