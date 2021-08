Cronaca Alghero: carabinieri salvano da un pestaggio un tassista ubriaco

Dovrà dire addio alla sua patente, almeno temporaneamente, il tassista algherese che nella notte tra i 14 e 15 di agosto si è reso protagonista di un movimentato episodio a causa delle sue condizioni di ubriachezza alla guida dell'auto. I Carabinieri della compagnia di via Don Minzoni sono intervenuti nella notte in questione per rilevare un incidente avvenuto sul lungomare Garibaldi dove il tassista era finito in contro mano dopo aver tamponato un altro mezzo in viale Aldo Moro. Il tassista dovrà rispondere oltre che di guida in stato di ebbrezza alcoolica anche di omissione di soccorso nei confronti degli occupanti la vettura che lui stesso aveva precedentemente tamponato. La presenza dei militari oltre a rilevare le responsabilità del tassista ubriaco, è stata provvidenziale per lo stesso visto che lo ha sottratto a una folla inferocita che tentava in qualche modo di fargli pagare la sua condotta irresponsabile che aveva provocato tanti guai e che poteva determinare altri ancora più gravi.