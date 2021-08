Cronaca Incendi a Perdasdefogu, Usellus e Calangianus: impegnate squadre a terra, 7 elicotteri e 2 Canadair

Il Corpo forestale sta intervenendo con le squadre a terra e con il supporto di 4 elicotteri provenienti dalle basi operative di Limbara, Alà dei sardi,Anela e Farcana sta intervenendo su un incendio di interfaccia in agro del comune di Calkangianus in località Stazzu l'Agnulu. In azione anche un Canadair ed è atteso un secondo da Olbia. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Calangianus. Altri due elicotteri provenienti dalle basi operative di San Cosimo e Villasalto stanno operando su un incendio in agro del comune di Perdasdefogu in località Monte Sarciddu. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Osini. Altro intervento in corso, sempre con l'impiego di un mezzo aereo proveniente dalla base operativa di Fenosu, in agro del comune di Usellus località Riu Sa Grutta. In questo caso coordina le operazioni di spegnimento la pattuglia del Corpo forestale di Villaurbana.