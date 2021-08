Ferragosto turbolento a San Teodoro: chiuso un locale, risse, denunce e sanzioni

Durante i controlli presso i locali notturni, in una nota discoteca di San Teodoro sono stati registrati assembramenti di centinaia di giovani senza mascherine, che ballavano in violazione delle norme di prevenzione anti COVID. Per le gravi violazioni accertate dagli agenti, al gestore è stata applicata una sanzione amministrativa e la contestuale chiusura dell'attività per cinque giorni. Diversi ragazzi, inoltre, sono stati sorpresi, nei pressi di locali pubblici, in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Sempre nella rinomata cittadina turistica i poliziotti hanno denunciato sei giovani, cinque dei quali minorenni, per aver aggredito per futili motivi un ragazzo di venticinque anni.





Il gruppo si è scagliato contro la vittima colpendola con calci e pugni cagionandole la rottura del setto nasale e due denti, nella circostanza gli hanno danneggiato anche il cellulare e un monopattino elettrico. Gli aggressori, considerati gli elementi acquisiti, sono accusati di lesioni personali aggravate e danneggiamento. Altre sanzioni sono state elevate ad alcuni bar del centro di S. Teodoro, poiché privi completamente dei prodotti di sanificazione per la clientela e della cartellonistica prevista dalla normativa anti COVID-19.

L'imponente piano di controllo del territorio, che ha visto impegnate numerose articolazioni della Polizia di Stato con personale della Questura di Nuoro, dei Commissariati distaccati e della Polizia Stradale, in sinergia con le altre Forze di Polizia, questa notte ha consentito di presidiare i luoghi turistici della Provincia più frequentati dai vacanzieri, in particolare i litorali e le località montane, garantendo allo stesso tempo i presidi dei centri urbani, per assicurare, con tempestività, gli interventi necessari per rimuovere situazioni critiche per l'ordine pubblico e scongiurare assembramenti o altre violazioni alla normativa finalizzata al contenimento della pandemia in atto. Nel corso della nottata sono state controllate 5587 persone, 300 autoveicoli, 34 esercizi commerciali e sono stati effettuati 76 posti di controllo; sono state elevate 29 sanzioni per violazioni al codice della strada e denunciate all’A.G. 10 persone.