La Regione stanzia contributi per gli Agenti di commercio

“Gli agenti di commercio rappresentano uno dei motori dell’economia dell’isola, elemnto imprescindibile nella costruzione del P.I.L. sardo, grazie alla loro attività promuovono il commercio e la diffusione delle merci e dei servizi in Sardegna. Il lockdown ha colpito la nostra categoria più di altre, nella prima tornata di aiuti regionali erano stati esclusa nonostante l’attività degli agenti fosse direttamente collegata alle attività bloccate dalle restrizioni come per i pubblici esercizi oltre che dalla morsa dei codici Ateco che a priori escludevano l’anello intermediativo della catena distributiva .” Sottolinea Murenu” . “Dopo la delibera della Giunta regionale dobbiamo aspettare la pubblicazione del bando sul Buras perché il provvedimento entri in vigore. Gli uffici Fnaarc/ Confcommercio rimango a disposizione per informazioni e supporto alle pratiche di richiesta del contributo.” Conclude Murenu

Lo riferisce Paolo Murenu Presidente FNAARC Nord SARDEGNA, la Federazione degli agenti di commercio aderente a Confcommercio di concerto con le ass. provinciali della regione: “ Sono state ascoltate le nostre richieste. Innanzitutto vorrei ringraziare l’Assessore regionale al bilancio Giuseppe Fasolino per l’attenzione verso la nostra categoria e per la fattiva collaborazione che abbiamo intrapreso negli scorsi mesi e che ha portato a questo importante risultato concreto per gli agenti di commercio della regione, Ringrazio inoltre il Presidente Confcommercio Sardegna Nando Faedda con la D.ssa Sara Pintus per aver supportato ed’essere stati, come sempre, al nostro fianco.” In Sardegna operano 5045 agenti di commercio che quotidianamente percorrono l’isola da nord a sud, da est a ovest macinando mediamente da 30.000 ai 60.000 km all’anno.