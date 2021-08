Disattivata per gli incendi la linea di alta tensione di Selegas -A Donori minacciata la periferia del paese

L’incendio, dichiarato di interfaccia dal presidio VVF sul posto, sta interessando una superficie incolta e macchia degradata a ridosso della periferia abitato.

3 - Incendio in agro del Comune di Siurgus Donigala località “Sa Mattixedda", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Marganai, Villasalto e Fenosu (elicottero pesante SuperPuma) e con il supporto di un Canadair di stanza a Olbia. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Senorbì , 1 squadra dei VVF di Mandas e da 2 squadre di volontari delle associazioni di Siurgus Donigala e Goni. L’incendio sta interessando una superficie di macchia mediterranea, disattivata la linea di Alta Tensione 669 Goni-Selegas da 150kV.

4 - Incendio in agro del Comune di Seui località “Sa Costa e Narbonis", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Seui, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di San Cosimo. L’incendio ha percorso una superficie di poche centinaia mq di cisteto.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:15. Gli interventi su Morgongiori loc. Riu Solacera (anticipo n. 1) e Usellus loc. Montrabara (anticipo n. 2) non si riferiscono a incendi odierni, bensì a operazioni di bonifica sui perimetri e all'interno di aree già percorse da incendi pregressi.

Nella giornata di sabato 14 agosto, su un totale di 15 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 4 episodi per lo spegnimento dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei: Di seguito il bollettino diramato dal corpo di vigilanza ambientale.1 - Incendio in agro del Comune di Teti località “Rio Bisani”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sorgono, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Farcana e Sorgono. E' intervenuta 1 squadra dei VVF di Sorgono. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0.5 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:50.2 - Incendio in agro del Comune di Donori località “Monte su Zurru", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Pula e dal personale del nucleo GAUF di Cagliari. Sono intervenute 1 squadra dei VVF di Cagliari e 3 squadre di volontari delle associazioni di Sinnai, Monastir e Sant'Andrea Frius.