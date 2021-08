Cronaca Alghero: turista spagnola violentata in pineta - Individuato l'aggressore

Non hanno impiegato molto tempo i Carabinieri della Compagnia di Alghero e individuare un giovane turista lombardo che nel corso della notte di venerdì scorso avrebbe usato violenza nei confronti di una turista spagnola di 24 anni, da qualche giorno in vacanza sulla Riviera del Corallo. Sono state sufficienti le indicazioni raccolte quando la turista ha presentato denuncia e le testimonianze di alcune sue amiche, con le quali è arrivata in vacanza ad Alghero, a creare riferimenti circostanziati che hanno consentito di individuare il presunto violentatore. I due si erano conosciuti in un locale lungo la litoranea di Maria Pia, in prossimità della pineta, dove la ragazza sarebbe stata obbligata, con la forza, a un rapporto sessuale. Sarebbero state proprio le amiche, preoccupate per la sua prolungata assenza dal locale, a incrociarla mentre sconvolta scappava e urlava di essere stata violentata. Alle prime ore di sabato la ragazza , insieme alle amiche, si è presentata nella Caserma di via Don MInzoni e ha presentato denuncia. La turista è stata sottoposta a visita medica nell'Ospedale Civile. La Procura della Repubblica del Tribunale di Sassari ha già aperto un fascicolo. Fino a questo momento non risultano iniziative specifiche nei confronti del presunto violentatore tranne che è stato individuato. Si tratta come già detto di un altro giovane turista, qualche anno più grande della vittima.