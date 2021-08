Cronaca Presenza e prevenzione: i Carabinieri in strada per Ferragosto

Il comandante provinciale del Carabinieri di Sassari, colonnello Dioniso De Masi, ha disposto , come da indicazioni giunte dal Minstero dell'Interno, l'intensificazione dei servizi di prevenzione da parte delle compagnie territoriali e dal reparto di Olbia. In tutta la Provincia i servizi esterni saranno aumentati per effettuare una azione preventiva su diversi fronti. Sulla costa e nelle zone più battute dai turisti sarà attuata una vigilanza tesa a prevenire la commissione di reati in genere ma anche a evitare assembramenti e a procedere ai controlli sul possesso del freen pass quando richiesto dalla normativa. Nelle città più grandi dove, sdoprattutto durante il giorno, le case le case vengono lasciate dai proprietari per recarsi al mare a in gita, saranno attuati pattugliamenti per contrastare eventuali tentativi di furto nelle abitazioni o nei negpozi chiusi. Nelle zone rurali saranno attive continue perlsutrazione per prevenire gli incendi e per evitare i furti di mezzi agricoli e nelle case di campagna. Non mancheranno inoltre le attività in occasione delle diverse di paese e sagre ,laddove l'Arma è l'unica forza di polizia presente.che si terrano, non solo per garantire il corretto svolgimento delle funzioni., Per quanto riguarda la faradda di Sassari sarà presente una rappresentanza di militari in grande uniforme speciale, la divisa storica, che accompagnerà le fasi principali della festa