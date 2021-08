Cronaca Fuoco anche nel territorio di Alghero: elicotteri, volontari, forestali e barracelli a Pulpazos

Nella giornata di venerdì 13 agosto su un totale di 14 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 6 incendi per lo soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei: Di seguito il bollettino diffuso dal corpo di vigilanza ambientale:

1 - Incendio in agro del Comune di SEUI località “BINGIA MANNA”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di SEUI, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di SAN COSIMO, SORGONO,SUPER PUMA. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore16:18.

2 - Incendio in agro del Comune di ALGHERO località “N.GHE PULPAZOIS”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di ALGHERO, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di BOSA ANELA. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di SASSARI , 2 squadra della Compagnia barracellare di OLMEDO, ALGHERO e da 1 squadre di volontari delle associazioni di URI. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17:33.

3 - Incendio in agro del Comune di BORORE località “CRASTU ABILE”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di SUPER PUMA FARCANA, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di MACOMER.Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di BOLOTANA. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:35.

4 - Incendio in agro del Comune di DECIMOPUTZU località “IS NARBONIS”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di CAPOTERRA, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di MARGANAI PULA.6 squadre di volontari delle associazioni Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:47.

5 - Incendio in agro del Comune di VILLAGRANDE STRISAILI località “CU.LE S'ARGIOLA”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di VILLAGRANDE STRISAILI, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di SORGONO, SAN COSIMO, SUPER PUMA.

6 - Incendio in agro del Comune di SERRI località “MONTE CRABILI ”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di ISILI, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di VILLASALTO. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:50.