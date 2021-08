Cronaca Pregiudicato arrestato per tentato omicidio: con un cacciavite 15 pugnalate a un anziano

Gli agenti del Commissariato di Lanusei hanno arrestato C.M., un pluripregiudicato del paese di 37 anni, del quale sono state fornite le iniziali anagrafiche, con l’accusa di tentato omicidio. Si è cosi conclusa un’indagine lampo avviata stamane quando alle ore 7.00 in viale Italia a Lanusei un pensionato di settancinque anni è stato aggredito con calci e pugni e in seguito ferito con un cacciavite in più parti del corpo. L’assalitore, ancora sporco di sangue, è stato intercettato e fermato da personale del Commissariato di P.S. di Lanusei nelle vicinanze del luogo in cui si è consumato il reato. La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno chiesto l’intervento del 118 per le prime cure. L’anziano è stato poi trasportato all’ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei, ove i sanitari hanno suturato con numerosi punti 15 ferite e riscontrato la frattura delle costole e dello zigomo con una prognosi quaranta giorni. Considerata la dinamica dei fatti e le ferite inferte in zone vitali il 37enne lanuseino, gravato da numerosi precedenti contro la persona, è stato arrestato e condotto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria nel carcere di S. Daniele. Gli inquirenti dello stesso Commissariato di Polizia stanno ora cercando di ricostruire le ragioni che hanno spinto C.M. ad aggredire l'anziano .