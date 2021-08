In Siberia il più grande incendio della storia del pianeta

Ha superato quota 1,5 milioni di ettari di foreste in fiamme l'incendio in Siberia, con danni davvero incalcolabili per l’ambiente e per l’economia, locale e globale. «Ci sono livelli record di emissioni» avvertono gli analisti di Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico.





A Jakutsk, una delle città più fredde del pianeta in inverno, le temperature sono più alte di addirittura oltre 10°C. Appena 17 mesi per salvare la Terra: è questo il tempo che rimane al crowd —ossia agli abitanti del pianeta— per trasformare le proprie abitudini distruttive in un aiuto prezioso al risanamento delle condizioni ambientali. Il termine è indicato da Ener2Crowd.com.





«La devastazione è ovunque e il problema è globale. Bisogna intervenire subito per prevenire piuttosto che “curare” e salvare così il futuro delle prossime generazioni» sostiene Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di Ener2Crowd.com nonché chief analyst del GreenVestingForum.it.





«Bisogna agire in massa contro il climate change, non ci rimane molto tempo per combatterlo» ribadisce Mottironi.





Ma è appunto necessario un maggiore impegno del crowd, della gente, ed agire così in massa. Il “crowd” può incoraggiare il mercato spingendolo verso nuovi tipi di strumenti, tra i quali il più innovativo il lending crowdfunding ambientale ed energetico.





L’idea di Ener2Crowd.com è quella di convincere quella massa critica di risparmiatori che da sempre puntano sugli investimenti più sicuri possibili —che una volta immobili e titoli di Stato— oggi in fuga dai prodotti finanziari dai rendimenti irrisori e non più solidi come un tempo.





«Crediamo fermamente nel valore che la finanza alternativa verde può portare alle persone, alle imprese ed alla società. Per le aziende abbiamo messo in campo tutte le iniziative possibili per aiutarle a superare l’emergenza, anche grazie all’appetito degli investitori per prodotti in grado di combattere il climate change, senza però rinunciare ad un ottimo ritorno economico, potendo realizzare fino ad un 8% annuo di rendimento» mette in rilievo Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com.





«Certo è che le fiamme che infuriano da ormai molte settimane nel nordest della Siberia, la freddissima regione della russia asiatica, ha raggiunto un livello senza precedenti: il territorio devastato è territorio pari a tutti gli altri incendi del mondo messi insieme» ribadiscono gli analisti di Ener2Crowd.com, stimando che questo incendio possa diventare il più grande nella storia documentata del pianeta.