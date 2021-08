Cronaca In cenere i boschi di rio Solacera -Inarrestabile la piaga degli incendi - Stanno vincendo i piromani

Nella giornata di giovedì 12 agosto , su un totale di19 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 7 incendi per lo soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei: Di seguito il bollettino diramato dall'ente di Vigilanza Ambientale della Regione.

1 - Incendio in agro del Comune di ,MORGONGIORI località “RIO SOLACERA ”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di ALES, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di FENOSU SORGONO SUPER PUMA CAN15 CAN07 VOLPE408. Sono intervenute 5 squadre dell’Agenzia Forestas, 1 squadre dei VVF di ALES e da 2 squadre di volontari delle associazioni di URAS e ORISTANO.L’incendio ha percorso una superficie di circa 18 ettari di BOSCO.

2 - Incendio in agro del Comune di ESCOLCA località “SS CENTRALE”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di ISILI, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di VILLASSANTO, CAN07 Sono intervenute 4 squadre dell’Agenzia Forestas, 1 squadre dei VVF di MANDAS e da 2 squadre di volontari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse allE 16:23.

3 - Incendio in agro del Comune di BORORE località “CRASTU ABILE”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di MACOMER, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di FARCANA. Sono intervenute 10 squadre dell’Agenzia Forestas,, 1 squadre dei VVF e da 7 squadre di volontari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13:28.

4 - Incendio in agro del Comune di VILLAGRANDE STRISAILI località “FUNTANA PIPINARI”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di VILLAGRANDE STRISAILI, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di SAN COSIMO. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 10:25.

5 - Incendio in agro del Comune di JERZU località “SANT' ANTONIO”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di JERZU , coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di SAN COSIMPO. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 10:43.

6 - Incendio in agro del Comune di AUSTIS località “RIO TURANE ”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di SORGONO, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di FARCANA . Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:33.

7- Incendio in agro del Comune di URAS località “NURAGHE ARRUBIU”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di MARRUBIU, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di FENOSU, SUPER PUMA. 1 squadre di volontari delle associazioni di MONTE ARCI. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:20.