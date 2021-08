Cronaca Covid 19: nuovo balzo in avanti di contagi, 435 - 2 decessi - Pronte le lettere di sospensione dal servizio per i no vax

In Sardegna si registrano oggi 435 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3105 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6223 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 129 (10 in più rispetto al numero di ieri). 6856 sono i casi di isolamento domiciliare (205 in più rispetto al numero di ieri). Si registrano due decessi: una donna di 85 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna e un uomo di 79 residente nella Città Metropolitana di Cagliari. E sempre in merito alla situazione pandemica da segnalare che l'Azienda sanitaria regionale sta per assumere una serie di provvedimenti che riguardano il personale No Vax.. Sarebbero infatti imminenti le notifiche a diverse decine di sanitari, medici e infermieri, di sospensione dal servizio per non essersi sottoposti alla vaccinazione anti covid. Provvedimenti che riguarderebbe strutture sanitarie pubbliche in tutta la Sardegna.