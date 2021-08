Il Commissario della Provincia sollecita di Comuni: entro il 25 agosto le proposte

Con l’intento di produrre un documento unitario il più ampio e partecipato possibile, Pietro Fois ha richiesto a tutti Sindaci di inviare i propri contributi e le proprie proposte entro il prossimo 25 agosto, ritenendo che esistano ancora spazi per poter intervenire e partecipare alla programmazione degli interventi e dei progetti da finanziare con il PNRR. "Dal contributo di tutti i Sindaci, specialmente di quelli che stanno soffrendo di più la grave crisi economica e sociale, - insiste Pietrino Fois - si potranno individuare strategie di investimento di lunga durata, capaci di integrare lo sviluppo delle coste con i territori dell’interno per rompere ogni isolamento e invertire la rotta." L’Amministratore della Provincia ritiene urgente mettere in campo una proposta unitaria che parta dalle priorità individuate dai Sindaci e dal Tavolo Istituzioni e Parti Sociali e delle Associazioni di categoria di tutta la Provincia di Sassari . "E' evidente che in possesso di una proposta condivisa da tutti - sarà possibile richiamare con forza l’attenzione del Governo Nazionale - conclude Fois - sul tema dello Sviluppo dei territori e delle comunità."

Si tratta di un momento particolare, forse unico per tanti territori dimenticati nella Provincia del Nord Sardegna, e per questa ragione è necessario pianificare le priorità in modo da poterle inserire nel piano nazionale del PNRR di cui il il Governo dovrà tenere conto. Ma è evidente che senza una pianificazione unitaria, condivisa da tutti e predisposta sulla base di esigenze reali dimostrabili, sarà difficile parlare di sviluppo e rilancio ". Lo sostiene il commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois. "La Provincia di Sassari ha partecipato ai Tavoli istituzionali attivati dalla Rete Metropolitana di Sassari Sardegna - precisa ulteriormente una nota di Palazzo Sciuti - lo scorso 3 agosto l’Amministratore ha coinvolto su questi argomenti tutti i Comuni del Nord Sardegna per garantire pari dignità all’intero territorio.