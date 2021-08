Cronaca Giornata campale contro il fuoco: 44 incendi

Nella giornata di mercoledì 11 agosto nel dato complessivo su un totale di 44 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 6 incendi per lo soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei:

1- Incendio in agro del Comune di BORORE località “CRASTU ABILE”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di MACOMER, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di SORGONO, ANELA, FENOSU, BOSA, CAN15, ALA' DEI SARDI Sono intervenute 16 squadre dell’Agenzia Forestas, 1 squadre dei VVF di MACOMER .

2 - Incendio in agro del Comune di ONIFERI località “C, MELONI”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di ORANI, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di FARCANA Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di NUORO, 1 squadre dei VVF di NUORO e Le operazioni di spegnimento si sono concluse all11:48.

3 - Incendio in agro del Comune di VILLAGRANDE STRISAILI località “FUNT.NA PIPINARI”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di VILLAGRANDE STRISAILI,coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di FARCANA ,SAN COSIMO,SUPER PUMA,SORGONO,CAN07, CAN20 Sono intervenute 1 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di ARZANA,

4 - Incendio in agro del Comune di ARZANA località “PREDA SU BABARI”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di LANUSEI, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di SORGONO, CAN07 Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di ARZANA, Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17:30.

5- Incendio in agro del Comune di ESCOLCA località “SS CENTRALE SARDA”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di ISILI, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di VILLASALTO,MARGANAI,PULA Sono intervenute 1 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di ISILI,2 squadre di volontari di Isili e Sant'Andrea Frius.

6- Incendio in agro del Comune di MORGONGIORI località “RIU SOLACERA”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di ALES, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di FENOSU,SUPER PUMA, CAN20 Sono intervenute 5 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di MORGONGIORI,MOGORO, MARRUBIU PALMAS 2 squadre di volontari di ORISTANO e URAS .