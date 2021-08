Cronaca Sotto pressione l'intero apparato antincendio: a terra e con i mezzi aerei - Un'altra dura giornata di fuoco

Nella giornata di martedì , su un totale di13 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 6 incendi per lo soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei: Di seguito il bollettino diffuso dal Corpo di Vigilanza Ambientale.

1 - Incendio in agro del Comune di Arzana località “Bruncu Allasu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Tonara, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Sorgono e San Cosimo. Sono intervenute 5 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Fonni, Orgosolo, Aritzo e da 2 squadre di volontari delle associazioni di Sorgono e Tonara. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15:53.

2 - Incendio in agro del Comune di Santulussurgiu località “Mura Matta”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Seneghe, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Seneghe. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Paulilatino e Santulussurgiu, 1 squadra della Compagnia barracellare di Santulussurgiu, 1 squadra dei VVF di Ghilarza. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15:34.

3 - Incendio in agro del Comune di Bottidda località “Basileddu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela e Alà dei Sardi. Sono intervenute 2 squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Bono e Burgos. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13:25.

4 - Incendio in agro del Comune di Borore località “Crastu Abile”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Macomer, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Farcana, Anela, Bosa, Fenosu, Super Puma di Fenosu. Sono intervenuti n. 3 canadair provenienti da Olbia. Sono intervenute 7 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Fonni, Gavoi, Bolotana, Macomer, Sedilo, Abbasanta, Nuoro, 1 squadra dei VVF di Macomer e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Sorgono.

5 - Incendio in agro del Comune di Orroli località “Bruncu su pala”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Escalaplano, coadiuvato dal personale elitrasportato a degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto, Sorgono, San Cosimo e un canadair proveniente da Olbia. Sono intervenute 5 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villasalto, Sadali, Esterzili, Escalaplano.

6 - Incendio in agro del Comune di Serri località “Nuraghe Comas de Pisu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Isili, 1 squadra comunale di Isili.



Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17:49. Da ricordare che proprio ieri martedì gli uomini del Nucleo Investigativo dell’Ispettorato di Cagliari, in collaborazione con la Stazione Forestale di Barumini, hanno applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di PGP di anni 35, allevatore, per il delitto di incendio boschivo. L’arrestato, residente a Las Plassas, aveva appiccato il fuoco in un oliveto e in un’area boscata, mettendo in pericolo anche alcuni vicini edifici. Il cerchio delle indagini si è chiuso intorno all’indagato grazie agli accertamenti tecnici e al supporto di strumenti di videoinvestigazione. La rilevanza delle prove, unite al pericolo di reiterazione del reato, hanno indotto il GIP a disporre la misura degli arresti domiciliari a carico dell’indagato.