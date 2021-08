Cronaca I disastri del fuoco: ora bisogna ripartire subito - Incontro dell'assessora con il ministro Patuanelli

L’Assessora Gabriella Murgia è intervenuta in rappresentanza della Giunta Regionale all’Assemblea regionale dell’Anci che si è tenuta a Sennariolo questa mattina alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Nel suo intervento, l’Assessora ha rappresentato la volontà dell’Esecutivo di intervenire tempestivamente nell’attuazione di misure straordinarie di sostegno per i comuni e per le popolazioni interessate dai drammatici roghi della scorsa settimana. Il Presidente della Regione Christian Solinas ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di euro come immediato intervento sul bilancio regionale. Confidiamo, ha detto l'assessore Murgia, in tempi celeri anche da parte del Governo nazionale per l’elaborazione di un piano complessivo che consenta di intervenire in maniera strutturata sul rilancio economico e ambientale di tutta l’area. La presenza oggi del Ministro Patuanelli, conclude l’Assessora, rappresenta sicuramente un buon auspicio per una proficua collaborazione tra istituzioni al fine di fornire un concreto supporto alle Amministrazioni locali per l’individuazione degli interventi più urgenti.