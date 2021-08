Niente selfie per le Poste chiuse a Santa Maria La Palma - Protesta il Comitato

Un esempio ne è la nota del 05 ottobre 2020 firmata da 5 associazioni del territorio con la richiesta di “tavolo tecnico di confronto atto a coordinare le azioni di programmazione e progettazione con una ricognizione puntuale delle esigenze, valutando nell'immediato quelle situazioni di emergenza che devono avere la priorità a tutela sia dei cittadini sia del patrimonio immobiliare stesso”. A tale richiesta non è seguito nessun incontro nonostante i solleciti. Vista la situazione ci pare quantomeno necessario ricordare che il nostro territorio ha bisogno di avere i servizi essenziali, che non solo dobbiamo evitare il loro abbandono ma che vanno potenziati e valorizzati visto le innumerevoli attività economiche che vi operano e le migliaia di famiglie residenti. Gli uffici pubblici e di servizio pubblico non sono solo servizi essenziali ma - conclude Tiziana Lai - sono soprattutto presidi per lo svolgimento delle funzioni dello Stato. Chiediamo quindi risposte immediate e azioni concrete per il ripristino del servizio."

La Presidente del Comitato zonale Nurra, Tiziana Lai, segnala ancora una volta in una nota indirizzata ai riferimenti istituzionali competenti, la precarietà che si sta registrando in borgata per la chiusura dell’ufficio postale di Santa Maria La Palma. "Nulla è cambiato - afferma in una nota - nonostante le rassicurazioni dei nostri amministratori locali e regionali. All'orizzonte nulla di buono! Abbiamo immediatamente chiesto al Sindaco Conoci e al Presidente Pais di farsi parti attive presso la proprietà dell’immobile per scongiurare la malaugurata chiusura definitiva dell’ufficio e richiesto inoltre di valutare insieme alla direzione di Poste Italiane l’eventualità di trasferire gli uffici presso la sede staccata di Santa Maria La Palma dell’ufficio anagrafe oramai chiuso da anni. Ma la situazione di abbandono in cui si trova la nostra bistrattata area di bonifica è nota ormai da anni e tutte le amministrazioni, sia comunali sia regionali, ci hanno sempre lasciato indietro rispetto al resto del territorio.