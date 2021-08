Preso un altro scippatore: operazione lampo dei Carabinieri

L'encomiabile comportamento del testimone, che ha riferito precise indicazioni sull'abbigliamento e sulla direzione di fuga, ha consentito ai militari di dare corso a una vera e propria caccia a terra e con un elicottero dell'Arma arrivato da Olbia Venafiorita. Caccia conclusasi con esito positivo: A.C., del quale sono state fornite soltanto le iniziali anagrafiche, veniva bloccato e trovato in possesso degli oggetti rubati nei giorni precedenti e in particolare di denaro in contanti, si parla di 3 mila euro circa. Rinvenuto anche lo scooter utilizato per l'ultimo scippo e l'abbigliamento utilizzato durante il furto del quale tentava di liberarsi.Dopo le procedure di rito in caserma il sassarese è stato trasferito nel carcere di Bancali a Sassari. L'operazione di stamane si affianca all'arresto di un altro pregiudicato, stavolta olbiese, che negli ultimi tempi si era reso protagonista di numerosi scippi.

I Carabinieri della sezione operativa del nucleo territoriale di Olbia, in coordinamento con quelli della Stazione, hanno arrestato stamane 9 agosto un 35enne sassarese, A.C. residente a Budoni , già noto alle forze dell'ordine, per furto con strappo perpetrato qualche minuto prima ai danni di una signora anziana di Olbia. Da qualche giorno i militari erano sulle sue tracce in quanto convinti che a carico del 35enne ci fossero almeno altri 5 scippi messi a segno soprattutto nel centro storico olbiese. Stamane i Carabinieri erano allerta subito dopo aver avuto la segnalazione del furto di un ciclomotore, mezzo abitualmente utilizzato per mettere a segno gli scippi, e inoltre la contestuale segnalazione di un cittadino che aveva appena assistito a uno scippo.